В Карталинском округе представили итоги работы народной программы

Среди актуальных тем были образование, здоровье и поддержка участников СВО

В Карталинском округе на форуме «Есть результат!» представили достижения народной программы. Местное отделение партии «Единая Россия» отчиталось о работе за пять лет.

С утра 13 мая выездные группы посетили объекты, построенные и отремонтированные в рамках народной программы. Активисты осмотрели филиал 131‑й школы, детский сад № 155 и новую детскую поликлинику в городе Карталы.





Пленарное заседание прошло в ДК «Урал». Делегаты обсудили три направления: «современное образование и передовая наука», «здоровье человека», а также «поддержка участников СВО и их семей».

Глава Карталинского муниципального округа, секретарь местного отделения партии Анатолий Вдовин подчеркнул, что народная программа затронула все сферы жизни.





«Каждое направление нашей жизнедеятельности связано именно с реализацией этих проектов. И неважно, это проблемы ЖКХ, дорожного строительства, газификация, модернизация котельных, образование, здравоохранение, спорт, культура — все связано с народными программами, потому что, как правило, мы выполняем наказы наших избирателей», — пояснил Анатолий Вдовин.





Особое впечатление на участников форума произвел новый корпус больницы, объединивший детскую поликлинику и женскую консультацию. Глава округа привел слова одного из пациентов.

«Душу радует, когда заходишь. Один из пациентов сказал, что уже 30 процентов здоровья приобрел, глядя на то, как сделано по уму и красиво», — поделился Анатолий Вдовин.

Не менее значимым объектом стал детский сад, строительство которого затянулось из-за ковида и скачков цен. Однако результат впечатляет.





«Хорошая мебель, красивая столовая, оборудованная по высшему слову техники. Атмосфера совсем другая, дышится по-другому. Главное — результат, и он шикарный», —отметил руководитель муниципалитета.





Заместитель секретаря регионального отделения партии, главный специалист по профориентации ММК Владимир Дремов отметил важную инициативу — создание инженерных и агроклассов. По его словам, необходимо доработать механизм бесшовного образования, чтобы школьники уже к выпуску знали, где будут работать.





«Есть хорошая практика по городу Магнитогорску. Будущего работника ММК мы начинаем растить со школьной скамьи. Человек приходит на комбинат через 15—20 лет, воспитанный в традициях комбината, — это длинная инвестиция, но она себя оправдывает», — заявил Владимир Дремов.

На полях форума Владимир Дремов также напомнил, что участвует в предварительном голосовании партии «Единая Россия» вместе с выпускником программы «Герои Южного Урала» Андреем Ореховым.





«На праймериз я иду не один, я иду параллельно с Андреем Ореховым. Человек, который прошел вторую чеченскую кампанию, является участником специальной военной операции, принимает активное участие в разработке программ по адаптации людей, вернувшихся с СВО», — рассказал Владимир Дремов.

Анатолий Вдовин добавил, что форум позволил однопартийцам встретиться вживую, обменяться мнениями и задать вопросы.





«Мне особенно приятно, что ребята —участники СВО выходят и говорят о том, что мы тоже хотим вступить в партию „Единая Россия“. Значит, что-то в нас есть, что зажигает, и мальчишки хотят вступить», — сказал глава округа.





В завершение Анатолий Вдовин поблагодарил всех, кто участвовал в реализации народной программы, и выразил уверенность, что работа будет продолжена.