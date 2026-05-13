Спасатели эвакуировали двух подростков с крутого склона в Аше

Девушка подвернула ногу и не могла ни подняться, ни спуститься

Обычная прогулка едва не обернулась трагедией для двух несовершеннолетних. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, подростки решили покорить гору в районе улицы Симской.

На крутом участке девушка подвернула ногу. Идти дальше наверх у нее уже не было сил, а спускаться вниз по скользкому склону оказалось слишком опасно: любое неловкое движение грозило срывом.

Путешественники позвонили подруге, а та вызвала спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС поднялись на вершину с веревкой и пожарным поясом, помогли подросткам преодолеть сложный участок и сопроводили их до медиков.

МЧС советует: собираясь в горы или в лес, предупреждайте близких о маршруте, берите с собой заряженный телефон, запас еды и воды, одевайтесь в яркую одежду. А если это полноценный поход, регистрируйте свой маршрут в МЧС.

Чуть ранее семья из Магнитогорска увязла в поле по пути с отдыха.