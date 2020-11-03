Антимонопольная служба признала рекламу исторического парка в Челябинске незаконной

Поводом стал слоган на одном из баннеров проекта «Россия — Моя история».

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Реклама исторического парка «Россия — Моя история» попала под внимание Челябинского УФАС. Её признали ненадлежащей, а поводом для такого решения стал слоган «Самый масштабный мультимедийный проект в мире». Он, как пояснили «Первому областному» в пресс-службе ведомства, нарушает закон о рекламе.



«Реклама исторического парка „Россия — Моя история“ с лозунгом „Самый масштабный мультимедийный проект в мире“ размещалась на пересечении улиц Труда и Красной в Челябинске. При этом в рекламе отсутствовало указание конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе УФАС Челябинской области.

В антимонопольной службе объяснили, что информация, которая содержится в рекламе, должна отвечать критериям достоверности. Это необходимо для формирования у потребителя верного представления о товаре, его качестве и потребительских свойствах. Реклама без такого подтверждения считается недостоверной по пункту 1 части 3 статьи 5 Закона «О рекламе».

«Недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения: о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами», — гласит закон «О рекламе».

При этом предписание о нарушении законодательства не выдано, так как сейчас спорная реклама не распространяется. В УФАС подчеркнули, что вопрос о привлечении к ответственности рассмотрят в рамках дела об административном правонарушении.

Исторический парк «Россия — Моя история» был открыт в Челябинске в 2019 году. Он стал двадцатым таким по счёту в стране. Экспозиция, разделённая на несколько эпох, заняла три этажа.

Летом этого года баннер исторического парка оказался в центре политического скандала. На него наклеили листовки одного из кандидатов в депутаты заксобрания Челябинской области — Марселя Хазиева. Сам депутат назвал акцию провокацией против своей команды, заявив, что она связана с его правозащитной деятельностью.