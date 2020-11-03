Челябинское УФАС проверит контракт мэрии с ФСИН на сумму 84 миллиона рублей

Соглашение между администрацией Челябинска и исправительной колонией № 2 заключено на благоустройство территории возле аэропорта.

Послушать 00:00

Челябинское УФАС России организовало проверку по контракту на благоустройство участка, расположенного возле челябинского аэропорта, на сумму более 84 миллионов рублей. Информация о возможном нарушении законодательства поступила в ведомство от правоохранительных органов.

Известно, что представители Комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска заключили контракт с Федеральным казённым учреждением «Исправительная колония № 2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области» на благоустройство участка автодороги Аэропорт — Бродокалмакский тракт на сумму 84,6 миллиона рублей. При этом, как сообщили в правоохранительных органах, конкурентных процедур Комитет не проводил.

«Антимонопольная служба изучает правомерность действий Комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска по заключению контракта без проведения конкурентных процедур. Заседание Комиссии антимонопольного органа назначено на 11 ноября»,— сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС России.

Руководитель Челябинского УФАС России Анна Козлова отметила, что Закон о контрактной системе допускает заключение контрактов с предприятием уголовно-исполнительной системы как с единственным поставщиком, однако исключительно для того, чтобы обеспечить работой осуждённых. Что же касается выполнения работ в рамках контрактов с предприятиями ФСИН по субподряду, в ведомстве считают, что это идёт вразрез с принципами законодательства.