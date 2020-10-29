УФАС нашло нарушения в аукционе на благоустройство территории возле Тургояка

С жалобой на закупку обратилась одна из компаний.

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В документацию аукциона по благоустройству территории возле Тургояка внесут изменения. Такое предписание вынесло Челябинское УФАС. В ведомстве выявили нарушения при проведении аукциона в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Миасского городского округа на 2018—2024 годы».



«Начальная цена контракта составляет 15,8 миллиона рублей. Заказчику закупки Администрации Миасского городского округа предписано внести изменения в документацию об аукционе относительно адресных ориентиров объектов благоустройства, а также в проект контракта в части установленной ответственности заказчика за неисполнение обязательств. Также Администрации необходимо продлить на семь дней прием заявок участников. Напомним, с жалобой на данную закупку в антимонопольную службу обратилось ООО „ТехСтройПартнер“»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

За нарушение требований законодательства о контрактной системе представитель заказчика будет привлечён к административной ответственности. Добавим, по части 4.2 статьи 7.30 КоАП России должностным лицам грозит штраф в 3 000 рублей.