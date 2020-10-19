УФАС приостановило два аукциона по благоустройству скверов в Челябинске

Строительная компания пожаловалась на нарушения в документации.

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В Челябинске приостановлены два аукциона по благоустройству в Металлургическом районе. Причиной стала жалоба в УФАС от компании «ТехСтройПартнер» из Алтайского края.

Речь идет о благоустройстве сквера на пересечении улицы 50-летия ВЛКСМ и шоссе Металлургов на сумму 10,3 миллиона рублей, а также пространства у ДК «Строителей» — стоимостью 18,7 миллиона рублей. Заявитель считает, что заказчик установил незаконное требование к сроку действия банковской гарантии и не указал в проекте все надлежащие размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

«ООО „ТехСтройПартнер“ просит обязать заказчика внести соответствующие изменения в аукционную документацию, продлить срок подачи заявок и привлечь к ответственности виновных лиц», — сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

На данный момент проведение закупок приостановлено. Заседание Комиссии, которая рассмотрит жалобы, назначено на 20 октября.