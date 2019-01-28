/ «Учимся?»: как узнать об отмене занятий, если сайт ЕДДС «упал»

Жители города уже несколько раз «рушили» сайт едино-диспетчерской службы. «Первый областной» рассказывает, что делать, если портал «упал».

Сегодня, 28 января, жители Челябинска в социальных сетях пожаловались на то, что не могли узнать информацию об отмене занятий в школах. Сайт едино-диспетчерской службы города выдавал ошибку, а номер 112 переводил звонок на автоответчик.

Такой интерес со стороны жителей города не случайны. Сегодня, 28 января, ночью, столбик термометра в некоторых районах опускался до -37 градусов Цельсия. В связи с этим многие родители были обеспокоены и пытались узнать, нужно ли отправлять детей на уроки.

Как рассказали сайту «Первый областной» в ЕДДС, сайт службы выдает ошибку из-за наплыва посетителей. Тем не менее, челябинцы могут узнать всю актуальную информацию и без него.

Чтобы узнать об отмене занятий, жители города могут позвонить по номеру 112. Можно также набрать номер 063 и 263−34−44. — уточнили сайту «Первый областной» в едино-диспетчерской службе Челябинска.

Информацию об отмене занятий в школах города можно узнать не только в ЕДДС. Наш сайт регулярно публикует обновляемую информацию об отмене уроков в школах. Также отметим, что для учеников установлена шкала при которой отменяются уроки:

Памятка по отмене занятий в школах