/ «Учимся?»: как узнать об отмене занятий, если сайт ЕДДС «упал»

Сегодня, 28 января, жители Челябинска в социальных сетях пожаловались на то, что не могли узнать информацию об отмене занятий в школах. Сайт едино-диспетчерской службы города выдавал ошибку, а номер 112 переводил звонок на автоответчик.
Такой интерес со стороны жителей города не случайны. Сегодня, 28 января, ночью, столбик термометра в некоторых районах опускался до -37 градусов Цельсия. В связи с этим многие родители были обеспокоены и пытались узнать, нужно ли отправлять детей на уроки.
Как рассказали сайту «Первый областной» в ЕДДС, сайт службы выдает ошибку из-за наплыва посетителей. Тем не менее, челябинцы могут узнать всю актуальную информацию и без него.
Чтобы узнать об отмене занятий, жители города могут позвонить по номеру 112. Можно также набрать номер 063 и 263−34−44. — уточнили сайту «Первый областной» в едино-диспетчерской службе Челябинска.
Информацию об отмене занятий в школах города можно узнать не только в ЕДДС. Наш сайт регулярно публикует обновляемую информацию об отмене уроков в школах. Также отметим, что для учеников установлена шкала при которой отменяются уроки:
Памятка по отмене занятий в школах
|Отменяются занятия с 1 по 4 класс
|-25°C
|при скорости ветра 1−4 м/с
|-25°C … -27°C
|без ветра
|Отменяются занятия с 1 по 7 класс
|-25°C
|при скорости ветра 5 м/с и более
|-26°C … 27 °C
|при скорости ветра 1−4 м/с
|-28°C … 29 °C
|без ветра
|Отменяются занятия с 1 по 9 класс
|-26°C … 27 °C
|при скорости ветра 5 м/с и более
|- 28 °C … 29 °C
|при скорости ветра 1−4 м/с
|-30°C
|без ветра
|Отменяются занятия с 1 по 11 класс
|-28−29 °C
|при скорости ветра 5 м/с и более
|-30°C
|при скорости ветра 1−4 м/с
|-31°C
|при любых условиях