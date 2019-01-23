/ Крепкие морозы вернутся на Южный Урал

Сильное похолодание ожидается уже сегодня ночью.

Уже к концу этой недели в Челябинской области ожидается сильное похолодание. Уже сегодня ночью температура опустится до -26 градусов. В некоторых районах области до -32 градусов.

Днем в Челябинске температура не опустится ниже -18 градусов, будет облачно, с прояснением. Возможен небольшой снег. В области температура днем ожидается -22 градуса, при прояснении до -27 градусов.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5−10 метров в секунду, ночью отдельные порывы ветра могут достигать до 16 метров в секунду.