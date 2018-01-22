/ Информация об отмене занятий в Челябинске

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Аномальные морозы, начавшиеся в Челябинской области, подкосили уверенность детей и подростков в ходе учебного процесса. «Первый областной» представляет специальный раздел для школьников и их родителей. Здесь будет публиковаться оперативная информация об отмене занятий в школах Челябинска.
Уважаемые челябинцы и гости города! Занятия в школах города проводятся в обычном режиме!
Обновление информации ежедневно в 6 и 12 часов.
По среднесуточным показателям температуры воздуха в южноуральской столице опустились ниже климатической нормы. Решение об отмене занятий принимается в соответствии с температурными показателями на 5 утра. Для учеников младшей, средней и старших школ установлена своя шкала, в соответствии с которой принимается решение об отмене занятий.
У нас чинуши просто бездуши какие то! 7 класс дети а вот 8 класс уже не дети?