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сегодня в 05:30
Информация об отмене занятий в Челябинске
Ежедневно обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ Информация об отмене занятий в Челябинске

Информация об отмене занятий в Челябинске

Ежедневно обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
сегодня в 05:30
  |  Общество

Ежедневно обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами. 

Аномальные морозы, начавшиеся в Челябинской области, подкосили уверенность детей и подростков в ходе учебного процесса. «Первый областной» представляет специальный раздел для школьников и их родителей. Здесь будет публиковаться оперативная информация об отмене занятий в школах Челябинска.

Уважаемые челябинцы и гости города! Занятия в школах города проводятся в обычном режиме!

Обновление информации ежедневно в 6 и 12 часов.

По среднесуточным показателям температуры воздуха в южноуральской столице опустились ниже климатической нормы. Решение об отмене занятий принимается в соответствии с температурными показателями на 5 утра. Для учеников младшей, средней и старших школ установлена своя шкала, в соответствии с которой принимается решение об отмене занятий.

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Комментарии

Валенитина
06:49, 14.02.2017
сегодня отменены уроки с 1 по 7 классы!
рm
10:27, 12.02.2017
толку-то что отменили, вон они на улице шляются бездари. поколение даунов выращивают, биомусор и последствие контрреволюции 1993 года. всех детей в школу без исключения и про морозы сказки рассказывать не надо, на улице холодно, а они шляются и гузбанят.
рm
10:27, 12.02.2017
толку-то что отменили, вон они на улице шляются бездари. поколение даунов выращивают, биомусор и последствие контрреволюции 1993 года. всех детей в школу без исключения и про морозы сказки рассказывать не надо, на улице холодно, а они шляются и гузбанят.
Ольга
07:58, 11.02.2017
В 5 утра 34 градуса было?! В 7 часов 27! Сегодня СУББОТА, всем детям нельзя было отменить занятия?
У нас чинуши просто бездуши какие то! 7 класс дети а вот 8 класс уже не дети?
Галина
09:24, 10.02.2017
Как же так...В одних сводках занятия отменены с 1 по 9 класс,..а в других с 1 по 4. Хотя мороз в г. Челябинске -27-29...Кому верить..?
Галина
09:24, 10.02.2017
Как же так...В одних сводках занятия отменены с 1 по 9 класс,..а в других с 1 по 4. Хотя мороз в г. Челябинске -27-29...Кому верить..?
Галина
09:22, 10.02.2017
Как же так...В одних сводках занятия отменены с 1 по 9 класс,..а в других с 1 по 4. Хотя мороз в г. Челябинске -27-29...Кому верить..?
Тюкель Дана
16:42, 09.01.2017
до какого числа продлили каникулы?
Анастасия
12:59, 09.01.2017
Здравствуйте, значит сегодня вообще не учится вторая смена?(
лилия
10:34, 09.01.2017
здравствуйте!!!!!ответьте на сколько дней такие морозы

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