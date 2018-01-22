/ Информация об отмене занятий в Челябинске

Ежедневно обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.

Ежедневно обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.

Аномальные морозы, начавшиеся в Челябинской области, подкосили уверенность детей и подростков в ходе учебного процесса. «Первый областной» представляет специальный раздел для школьников и их родителей. Здесь будет публиковаться оперативная информация об отмене занятий в школах Челябинска.

Уважаемые челябинцы и гости города! Занятия в школах города проводятся в обычном режиме!

Обновление информации ежедневно в 6 и 12 часов.

По среднесуточным показателям температуры воздуха в южноуральской столице опустились ниже климатической нормы. Решение об отмене занятий принимается в соответствии с температурными показателями на 5 утра. Для учеников младшей, средней и старших школ установлена своя шкала, в соответствии с которой принимается решение об отмене занятий.



