/ Синоптики рассказали, какая погода ждет южноуральцев в конце января

По данным Гидрометцентра России в Челябинской области наступит потепление.

Специалисты Гидрометцентра России рассказали, какая погода ждет Челябинскую область в последние дни января. Согласно прогнозу синоптиков, в конце первого в году месяца в регионе ожидается потепление.

Так, в Челябинске самым холодным днем недели станет понедельник: столбик термометра днем достигнет отметки в -17 градусов, а в ночь на вторник опустится до -27. Уже на следующий день, во вторник, 29 января, жителей областной столицы ожидает облачная погода с небольшим снегом и температурой до -13. В дальнейшем она будет лишь подниматься. По прогнозам синоптиков, самым теплым днем недели станет пятница, 1 февраля, когда температура воздуха поднимется до -5 градусов по Цельсию.

Схожая картина наблюдается и в Магнитогорске, однако жителей металлургического города, по сообщениям Гидрометцентра России, ждет аж 4 теплых дня, когда температура не опустится ниже -10. Со среды, 30 января, по субботу, 2 февраля, температура воздуха в Магнитогорске составит от -7 до -9 градусов

В Миассе самый теплый день недели выпадет на пятницу. 1 февраля в городе ожидается температура в -5 градусов при восточном ветре 2 метра в секунду.

Отметим, что по данным Гидрометцентра России потепление в целом характерно для всей территории Челябинской области. Однако «теплые деньки» для жителей Южного Урала прекратятся уже в воскресенье. В этой день средняя температура в разных городах области составит от -10 до -17 градусов.