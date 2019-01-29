/ Администрация Челябинска будет публиковать информацию об отмене занятий

Узнать о проведении уроков можно будет, нажав на баннер с Незнайкой.

Начиная с сегодняшнего дня, 29 января, информация об отмене занятий в школах областной столицы будет публиковаться на сайте администрации Челябинска. Таким образом, родители и учащиеся смогут оперативно узнать, будут ли проводиться уроки в школах.

- Обращаем внимание жителей города, что сообщения будут размещаться в 6−20 касаемо занятий в первую смену, в 10−20 — по второй смене. Возможны незначительные отклонения во времени, не превышающие 20 минут. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

Получить официальное информацию об отмене занятий можно будет на главной странице в разделе новости, либо нажав на баннер с Незнайкой и надписью «Отмена занятий». В городской администрации также подчеркивают, что узнать о том, проводятся ли уроки в школах, можно позвонив с городского телефона на номер 063.

Отметим, накануне, 28 января, жители Челябинска пожаловались (https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/uchimsya-kak-uznat-ob-otmene-zanyatiy-esli-sayt-edds-upal/) на невозможность захода на сайт едино-диспетчерской службы города. Страница службы «упала» рано утром из-за наплыва пользователей, поскольку температура воздуха в ночь с воскресенья на понедельник достигала низких температур.

Напомним, сегодня, 29 января из-за низкой температуры отменили уроки в школах города с 1 по 4 классы первой смены. Занятия во вторую смену проводятся в обычном режиме.