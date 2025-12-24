Участник программы «Герои Южного Урала» Иван Гайдук поговорил со студентами о выборе профессии

Ветеран СВО рассказал о том, как важно работать на благо нашей страны

В Челябинской областной универсальной научной библиотеке прошла встреча ветерана СВО, участника программы «Герои Южного Урала» Ивана Гайдука со студентами Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.

«Сегодня очень важно показывать молодым людям, что их выбор профессии — работать на благо нашего общества и страны — это действительно значимый и нужный вклад в наше будущее. Я благодарен организаторам за возможность встретиться лично, рассказать о своем опыте, ответить на вопросы»,— отметил Иван Гайдук.

Ребята, которые в будущем станут учителями начальных классов, пообщались с ветераном, узнали о целях СВО, поговорили с ним о патриотизме и важности своей профессии.

Мероприятие модерировал еще один участник программы «Герои Южного Урала» — Павел Сагдиев. Сейчас он проходит стажировку в библиотеке.

«Подобные встречи действительно необходимы. Живая история, рассказанная ее непосредственными участниками, помогает молодежи лучше понять современные реалии, важность служения Родине, развить в себе чувство патриотизма и преданности делу»,— отметил Павел Сагдиев.

Студентам также рассказали и о самой программе «Герои Южного Урала». Ее инициировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер для того, чтобы ветераны СВО могли реализовать свои навыки, получить необходимые знания и раскрыть свой потенциал в мирной жизни.

Обучение проходят 59 ветеранов СВО. За год они должны пройти четыре образовательных модуля: «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии». Между модулями участники проходят стажировки с наставниками. На данный момент завершены два модуля. Третий начнется в январе 2026 года и пройдет в городе трудовой доблести — Магнитогорске.

«Главная мотивация для участия — желание приносить пользу родному региону. Благодаря программе „Герои Южного Урала“ мы повышаем свою компетентность, расширяем кругозор, получаем новые знания и опыт, которые сможем применить на практике»,— подчеркнул Иван Гайдук.

Отметим, что мероприятие стало пятым в рамках цикла патриотических встреч в Публичке. В следующем году проект продолжит работу, следующая встреча с участником СВО пройдет уже в январе.