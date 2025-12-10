«Герои Южного Урала» позволяют реализовать потенциал ветеранов СВО

Участники программы получают новые знания и практические навыки

Ветераны специальной военной операции в Челябинской области реализовывают свой потенциал в ходе прохождения программы «Герои Южного Урала». Сначала участники получили целый блок теоретических знаний: основы политики, экономики, финансов и управления.

«Очень интересные знания, которые дают спикеры, очень важные, которые ребята и не думали изучать, не было такой инициативы и интереса. Сейчас же они серьезно развиваются, это важно, потому что мы всю жизнь учимся, всю жизнь настраиваемся на то, что меняется страна, меняется экономика, меняется политика. И мы должны сами меняться и обучаться», — подчеркнул депутат Госдумы, член общественного совета программы «Герои Южного Урала» Олег Голиков.

Часть участников проекта уже начали применять их на практике: стали депутатами местного и регионального самоуправления. У многих появились свои проекты, направленные на развитие Челябинской области.