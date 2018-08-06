/ Участники проекта «Лица» приступают к своим первым телеиспытаниям

Их успехи можно будет оценить в программе «Время новостей».

Сегодня, 6 августа, стартуют первые испытания прошедших отбор жюри участников проекта «Лица». Некоторым претендентам на роль ведущих уже готовы предоставить место в студии. Но пока это будут лишь пробные «зарисовки».

Мы сегодня начнем пробовать тех, кто на наш взгляд подходит на роль ведущего новостей. Если мы видим, что участник уверенно справляется с поставленной задачей, то программа выйдет в эфир уже с ним. — комментирует руководитель департамента информационных программ медиахолдинга ОТВ Оксана Шевченко.

Тем временем интернет-конкурс продолжается. Своими «лайками» пользователи могут дать шанс одному из тех, кто не прошел кастинг, а также определить лучшего среди уже выбранных жюри.