/ Первый участник проекта «Лица» вышел в эфир

Началась активная работа с 21 потенциальным телеведущим.

Внимательные зрители ОТВ заметили сегодня утром смену ведущего утреннего выпуска новостей. В эфире появилась участница проекта «Лица», покорившая жюри в первый день открытого кастинга, Юлия Макарова. За 5 минут она рассказала о старте уборочной компании на Южном Урале, Международном военно-техническом форуме, куда поехали миасские машины, подорожании осенних авиаперелетов за рубеж на 15%.

Она была неплоха в эфире. Уже готовый ведущий, да и с опытом. Раньше она вела новости на 31 канале. — поделились с сайтом «Первый областной» организаторы проекта «Лица».

Пробы ведущих, которых сочли подходящими для новостных программ, продолжаются.

В то же время участники проекта «Лица», которые могут и готовы вести развлекательный блок телеэфира, готовятся к первому мастер-классу. Ведущие «Нашего утра» Павел Савченко и Анна Шамбадал пообщаются с будущими коллегами, поделятся секретами работы на камеру.

Кроме того, на 1obl.tv продолжается голосование за «народного» ведущего и победителя конкурса лица.

Прибавить шансов стать ведущим тем, кто вошел в число 21 лучшего конкурсанта, можно здесь.

Спасти участника проекта «Лица», не сумевшего удивить жюри, и подарить ему шанс работать на ОТВ или «Восточном экспрессе», можно тут.