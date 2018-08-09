/ Участники проекта «Лица» борются за место ведущего программы «Суперстар»

Состоялись первые пробы на камеру.

С работой на камеру познакомились и участники проекта «Лица», прошедшие во второй тур по направлению «развлекательные программы». Им предложили роль интервьюеров. Дмитрий Соловьянов, Екатерина Назарова, Андрей Болконский и Валерия Чистоклетова пообщались со спелеологом Семеном Барановым, ярким участником программы «Суперстар».

Кастинг проводили 2 часа. Четырем участникам предлагали на основе предоставленной информации о герое провести с ним интервью, записать подводки, чтобы посмотреть, как участники держатся в кадре и как начитывают текст. По итогам проб двое из них станут постоянными ведущими проекта. Премьера программы с ними состоится 8 сентября — в День города. — рассказал сайту «Первый областной» редактор программы «Суперстар» Артур Ишпулатов.

Также участников проекта «Лица» ждут мастер-классы от известных телеведущих, занятия с речевиком.

Кроме того, на 1obl.tv продолжается голосование за «народного» ведущего и победителя конкурса лица.

Прибавить шансов стать ведущим тем, кто вошел в число 21 лучшего конкурсанта, можно здесь.

Спасти участника проекта «Лица», не сумевшего удивить жюри, и подарить ему шанс работать на ОТВ или «Восточном экспрессе», можно тут.