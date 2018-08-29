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/ Центр для испытания приборов азотом построят в Челябинске

Центр для испытания приборов азотом построят в Челябинске

Инициатива принадлежит компаниям из России и Нидерландов.
сегодня в 10:03
  |  Общество

Во время визита представителей компании «Новатэк» и руководителя ее правления Леонида Михельсона в Челябинск состоялось подписание важного для Южного Урала договора. Компания из Нидерландов решила построить здесь исследовательский центр. Его назначение — испытание оборудования, которое используется при строительстве газопровода, в ваннах с жидким азотом. Условия испытаний приближены к вечной мерзлоте Арктики. Именно там «Новатэк» собирается сформировать кластер заводов по производству сжиженного природного газа.

Компании из России и Нидерландов подтверждают создание в Челябинске научно-технического центра с использованием современных мировых технологий, материалов и оборудования, следуя самым актуальным тенденциям в области мировых технологий и сохранения экологии. — рассказали на подписании договора.

Компании Челябинской области готовы к сотрудничеству при строительстве базы СПГ в Арктике. Они уже поставляли оборудование для «Ямал-СПГ». Представители «Новатэк» остались довольны партнерами.

Напомним, что представители «Новатэк» приехали в Челябинск, чтобы отыскать новых партнеров. Губернатор Борис Дубровский, приветствуя делегацию, заметил, что Южный Урал может предложить взаимодействие со своими предприятиями, продукция которых удовлетворяет потребностям газовой компании.

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