/ Губернатор Борис Дубровский посетил завод «УралАЗ»

Завод возрождает производство, планируется появление новых рабочих мест.

Губернатор Челябинской области посетил автомобильный завод «Урал». Там он осмотрел выпускаемую технику и ознакомился с моделями, которая работает на альтернативном топливе.

«УралАЗ» — крупное российское предприятие, которое выпускает грузовые автомобили. Сегодня заводу исполняется 77 лет, он был создан 30 ноября 1941 года по решению Государственного комитета обороны.

На данный момент завод имеет полностью обновленный модельный ряд. Кроме того, налажено производство автомобилей, в качестве топлива у которых используется компримированный природный газ.

Конечно, радует, что здесь возобновляется полномасштабный бизнес: будет и торговый дом, и конструкторская часть — все это возвращается в Миасс. Миасский автозавод будет не просто одним из производственных цехов группы, а полнофункциональным бизнесом. Это плюсом даст от 200 до 300 новых рабочих мест — это хорошо как для Миасса, так и для области. — прокомментировал Борис Дубровский.

Напомним, что не так давно «УралАЗ» получил субсидию от правительства РФ.