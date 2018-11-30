Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.63 -0.31 75.89 +0.37
Челябинск
сейчас
 
-7 °C
завтра
 
-8 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Губернатор Борис Дубровский посетил завод «УралАЗ»

Губернатор Борис Дубровский посетил завод «УралАЗ»

Завод возрождает производство, планируется появление новых рабочих мест.
сегодня в 18:09
  |  Общество
Губернатор Челябинской области посетил автомобильный завод «Урал». Там он осмотрел выпускаемую технику и ознакомился с моделями, которая работает на альтернативном топливе.

«УралАЗ» — крупное российское предприятие, которое выпускает грузовые автомобили. Сегодня заводу исполняется 77 лет, он был создан 30 ноября 1941 года по решению Государственного комитета обороны.

На данный момент завод имеет полностью обновленный модельный ряд. Кроме того, налажено производство автомобилей, в качестве топлива у которых используется компримированный природный газ.

Конечно, радует, что здесь возобновляется полномасштабный бизнес: будет и торговый дом, и конструкторская часть — все это возвращается в Миасс. Миасский автозавод будет не просто одним из производственных цехов группы, а полнофункциональным бизнесом. Это плюсом даст от 200 до 300 новых рабочих мест — это хорошо как для Миасса, так и для области. — прокомментировал Борис Дубровский.

Напомним, что не так давно «УралАЗ» получил субсидию от правительства РФ.

Политика
Евгения Тефтелева назначили вице-губернатором Челябинской области
27.11.2018
Евгения Тефтелева назначили вице-губернатором Челябинской области
ШОС и БРИКС
30 представителей стран ШОС приедут в Челябинск на «репетицию» форума губернаторов
26.11.2018
30 представителей стран ШОС приедут в Челябинск на «репетицию» форума губернаторов
Общество
Губернатор отменил покупку дорогостоящего автомобиля для администрации Катав-Ивановска
26.11.2018
Губернатор отменил покупку дорогостоящего автомобиля для администрации Катав-Ивановска
Общество
Губернатор обеспечит соцподдержку избитому ломом ребенку
23.11.2018
Губернатор обеспечит соцподдержку избитому ломом ребенку
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Центробанк считает незаконным прошение банков о назначении денежных переводов
сегодня в 19:16
Центробанк считает незаконным прошение банков о назначении денежных переводов
Хоккей
Специальную акцию проведет «Трактор» во Всероссийский день хоккея
сегодня в 19:12
Специальную акцию проведет «Трактор» во Всероссийский день хоккея
Общество
Губернатор Борис Дубровский посетил завод «УралАЗ»
сегодня в 18:09
Губернатор Борис Дубровский посетил завод «УралАЗ»
Общество
Жителям Южного Урала предлагают пройти бесплатный тест на ВИЧ
сегодня в 17:53
Жителям Южного Урала предлагают пройти бесплатный тест на ВИЧ
Общество
Первый рейс из Челябинска в Екатеринбург отменен
сегодня в 17:13
Первый рейс из Челябинска в Екатеринбург отменен
Общество
Недостроенную ДШИ № 2 в Миассе закончат, благодаря Борису Дубровскому
сегодня в 17:06
Недостроенную ДШИ № 2 в Миассе закончат, благодаря Борису Дубровскому
Происшествия
Пожилая женщина сгорела в собственной квартире в Миассе
сегодня в 16:49
Пожилая женщина сгорела в собственной квартире в Миассе
ШОС и БРИКС
Гостям саммитов ШОС и БРИКС покажут фестиваль народов Южного Урала
сегодня в 16:31
Гостям саммитов ШОС и БРИКС покажут фестиваль народов Южного Урала
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6