/ Автомобильный завод «Урал» получит поддержку от Правительства России

Государство выделит 2 миллиарда рублей на закупку автомобилей.

Правительство России выделит Минпромторгу 1.5 миллиарда рублей на субсидии газомоторной техники. Проект соответствующего постановления размещен на портале regulation.gov.ru.

Кроме того, проект постановления предлагает выделить из резервного фонда 2 миллиарда рублей Росгвардии для закупки 600 машин на условиях 100% авансирования государственных контрактов. Соглашения будут заключены с Миасским автомобильным заводом «Урал» и с ПАО «Арзамаский машиностроительный завод».

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить дополнительную загрузку производственных мощностей предприятий, оказавшихся под санкциями, и решить ряд задач, связанных с безопасностью страны. — говорится в материалах.

Субсидии будут выделены в рамках стимулирования продаж техники, которая использует природный газ в качестве моторного топлива. Отмечается, что это обеспечит дополнительное производство не менее 1500 единиц техники в 2018 году.