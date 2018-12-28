/ Омбудсмен региона поблагодарила Бориса Дубровского за переселение южноуральцев из ветхоаварийного жилья

Губернатор же отметил, что работа в этом направлении продолжится и в 2019 году.

Несколько дней подряд в Челябинской области празднуют новоселье переселенцы из ветхоаварийного жилья. Квартиры им предоставляются за счет государства и области: жилье выкупают в новостройках. За продолжение такой важной для региона программы уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова накануне поблагодарила губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на личной встрече.

Процесс переселения идет. Люди видят это и перестали обращаться с данными вопросами, хотя раньше практически каждое второе обращение к уполномоченному было по этой проблеме. Этот год стал достаточно продуктивным. Особенно в Копейске, где на начало года было наибольшее количество ветхоаварийных домов. — отметила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова.

В 2018 году на переселение из ветхоаварийного жилья губернатор Челябинской области выделил 1 миллиард рублей. Жилищные условия улучшат в Златоусте, Копейске, Челябинске, Чебаркуле, Троицке, Магнитогорске, а также Саткинском и Коркинском районах.

Работа в этом направлении продолжится и в 2019 году. К федеральной поддержке будут добавлены средства регионального бюджета. — отметил Борис Дубровский.

Напомним, что до 2024 года переселят больше 10 тысяч жителей Челябинской области, сейчас владеющих квартирами в аварийных и ветхих домах. Выделят на это более 7 миллиардов рублей.