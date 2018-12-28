/ Шерстяную картину подарили губернатору воспитанники центра помощи детям

Глава региона очень высоко оценил труд детей.

Самодельную шерстяную картину сделали для Бориса Дубровского двое воспитанников травниковского центра помощи детям Чебаркульского района. Свой шедевр ребята назвали «Вечерний Арбат». Творчество и труд детей растрогали главу региона.

Выражаю вам признательность за подаренную картину и хочу отметить ваши успехи в художественном творчестве! Развивайте свои способности, мечтайте, творите, смело идите к поставленным целям! Уверен, у вас всё получится! — сказал Борис Дубровский.

Как рассказал один из авторов картины, воспитанник центра Аркадий, «Вечерний Арбат» стал одной из самых сложных работ, которые ему довелось выполнить.

Процесс выкладывания шерстью непростой, требует терпения и аккуратности, но результат стоит того. Мы с Надей очень старались и рады, что картина так понравилась нашему губернатору. — говорит Аркадий.

Отметим, сама картина выполнена в технике «шерстяная живопись». Работы, выполненные в данной технике, создаются методом послойного выкладывания шерсти на ткань. Затем шедевр закрывается стеклом.