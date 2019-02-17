Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.7 +0.16 75.25 +0.2
Челябинск
сейчас
 
-4 °C
завтра
 
-11 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Рассказавший губернатору о желании стать металлургом школьник продолжит семейное дело

Рассказавший губернатору о желании стать металлургом школьник продолжит семейное дело

Мальчик уже знает, в какой сфере будет работать.
сегодня в 12:47
  |  Общество

Во время экскурсии школьников по Цинковому заводу выяснилось, что в будущем прийти работать на предприятие хочет только один. Это восьмиклассник Герман из школы № 137. Мальчик действительно планирует стать металлургом, как папа. Для этого Герман много времени уделяет физике и химии. Мальчик даже знает, когда его будет называть коллегой губернатор Борис Дубровский, тоже начинавший свою карьеру с работы в металлургической сфере.

Возможно, года через 4 мы будем коллегами. С 18 лет можно уже поступить на завод, но сначала я получу образование. Наверное, в колледж пойду и уже после в университет. Отец у меня работал на черных металлах, а я планирую поступить на цветные. Куда пойду работать, не знаю, можно и на ЧМК или на Цинковый завод. — рассказал сайту «Первый областной» Герман.

Директор школы № 137, где учится будущий металлург, отметил, что сейчас дети выбирают более «практичные» профессии. Популярность юристов, экономистов и менеджеров падает.

Узнать больше о мальчике-металлурге можно сегодня, 17 февраля, в 21:30 в программе «Итоги. Время новостей» на ОТВ.

Общество
Борис Дубровский назвал «образцовым» Челябинский цинковый завод
12.02.2019
Борис Дубровский назвал «образцовым» Челябинский цинковый завод
Общество
Производство автобусов на сжиженном природном газе может появиться в Челябинской области
26.01.2019
Производство автобусов на сжиженном природном газе может появиться в Челябинской области
Общество
Губернатор Борис Дубровский посетил завод «УралАЗ»
30.11.2018
Губернатор Борис Дубровский посетил завод «УралАЗ»
Общество
Огнеупорные материалы будут выпускать на заводе в индустриальном парке ММК
09.07.2018
Огнеупорные материалы будут выпускать на заводе в индустриальном парке ММК
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
Маленький пассажир ПАЗа чудом не попал под его колеса, покидая транспорт
сегодня в 14:22
Маленький пассажир ПАЗа чудом не попал под его колеса, покидая транспорт
Происшествия
Женщина морит голодом и наряжает в платья десятки котов в квартире в Каслях
сегодня в 13:30
Женщина морит голодом и наряжает в платья десятки котов в квартире в Каслях
Общество
Рассказавший губернатору о желании стать металлургом школьник продолжит семейное дело
сегодня в 12:47
Рассказавший губернатору о желании стать металлургом школьник продолжит семейное дело
Культура
Снимки Челябинска столетней давности нашли в США
сегодня в 11:53
Снимки Челябинска столетней давности нашли в США
Общество
Снежным и ветреным будет понедельник на Южном Урале
сегодня в 11:27
Снежным и ветреным будет понедельник на Южном Урале
Общество
Фото пролетающей над городом кометы поделились челябинцы
сегодня в 10:43
Фото пролетающей над городом кометы поделились челябинцы
Общество
Детсад, на веранде которого забыли ребенка, проверят следователи
сегодня в 10:26
Детсад, на веранде которого забыли ребенка, проверят следователи
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» в гостях разгромил «Нефтехимик»
вчера в 21:38
Магнитогорский «Металлург» в гостях разгромил «Нефтехимик»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6