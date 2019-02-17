/ Рассказавший губернатору о желании стать металлургом школьник продолжит семейное дело

Мальчик уже знает, в какой сфере будет работать.

Во время экскурсии школьников по Цинковому заводу выяснилось, что в будущем прийти работать на предприятие хочет только один. Это восьмиклассник Герман из школы № 137. Мальчик действительно планирует стать металлургом, как папа. Для этого Герман много времени уделяет физике и химии. Мальчик даже знает, когда его будет называть коллегой губернатор Борис Дубровский, тоже начинавший свою карьеру с работы в металлургической сфере.

Возможно, года через 4 мы будем коллегами. С 18 лет можно уже поступить на завод, но сначала я получу образование. Наверное, в колледж пойду и уже после в университет. Отец у меня работал на черных металлах, а я планирую поступить на цветные. Куда пойду работать, не знаю, можно и на ЧМК или на Цинковый завод. — рассказал сайту «Первый областной» Герман.

Директор школы № 137, где учится будущий металлург, отметил, что сейчас дети выбирают более «практичные» профессии. Популярность юристов, экономистов и менеджеров падает.

Узнать больше о мальчике-металлурге можно сегодня, 17 февраля, в 21:30 в программе «Итоги. Время новостей» на ОТВ.