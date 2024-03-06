Тюльпаны почти на 2 млн рублей похитили по пути из Челябинска в Омск и Новосибирск

Официальный представитель МВД России Ирина Волк прокомментировала пропажу крупной партии цветов

Крупная партия тюльпанов в преддверии Международного женского дня пропала по дороге из Челябинска. Цветы на 1,8 млн рублей перевозчик не довез до мест назначения — в города Омск и Новосибирск, а перепродал почти в четыре раза дешевле в Екатеринбурге. Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале рассказала подробности цветочного похищения.

В полицию Екатеринбурга обратился директор крупной российской цветочной компании. Перевозку крупной партии цветов компания доверила неизвестному, который через интернет представился работником транспортной компании.

«Стороны подписали договор. Однако в назначенный день водитель не доставил груз по месту назначения. Оперативники установили, что злоумышленники, выдавая себя за заказчика, связались с перевозчиком и назначили ему новое место для выгрузки цветов в городе Екатеринбурге. Выяснилось, что они продали товар другому магазину приблизительно за 500 тысяч рублей», — рассказала Ирина Волк.

Проверка всех обстоятельств произошедшего продолжается.

Информагентство «Первое областное» выяснило, что «индекс букета» в Челябинске вырос на 50% к Международному женскому дню.