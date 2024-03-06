«Индекс букета» к Международному женскому дню вырос в Челябинске на 50%

На прилавках появился богатый ассортимент российских цветов

«Индекс букета», как один из популярных экономических показателей мониторинга розничных цен, к 8 Марта в 2024 году вырос на 50%. Средний чек за букет из пяти тюльпанов достиг 600 рублей (по 120 рублей за штуку). При этом на прилавках увеличился выбор российских цветов, в основном выращиваемых на юге России в теплицах. ИА «Первое областное» узнало о трендах цветочного рынка.

Лучший знак внимания

По словам директора сети цветочных салонов «Цветопторг» в Челябинске Веры Соколовой, несмотря на снижение объема корпоративных заказов к 8 Марта в этом году, цветы по-прежнему остаются лучшим знаком внимания коллеге, руководителю или любимой.

«Спрос есть, особенно на букеты к 8 Марта. В целом стоимость цветка в марте этого года выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В продаже на розничных точках преимущественно отечественная продукция — розы, нарциссы, мимоза. Также тюльпаны поставляют из теплиц на юге России, но луковицы пока все-таки завозят из Голландии. Поэтому по качеству разницы нет никакой с голландским цветком», — отмечает Вера Соколова.

Российские цветы сегодня поставляют в регион из Краснодарского края, республик Удмуртии и Мордовии, Московской, Калужской и Свердловской областей. Их стоимость, как правило, на 10% ниже импортных аналогов.

Лидером по продажам в этом году традиционно являются тюльпаны, цены на которые варьируются от 120 до 200 рублей за штуку. На прилавках перед праздником появились тюльпаны необычных оттенков: ярко-фиолетовые, насыщенно-малиновые и бело-розовые с бахромой.

«В продаже к 8 Марта появились нарциссы, мимоза. Если говорить про индивидуальные заказы, то преобладают сборные букеты, где могут в одной композиции присутствовать розы, нарциссы, зеленые травы. Преобладают нежные весенние оттенки во всех композициях. Если пару лет назад были популярны объемные букеты в пышной упаковке, то сегодня покупатели предпочитают цветы убирать только под атласную ленту. Также мы используем для украшения букетов полуматовую пленку, которая интересно подчеркивает красоту цветка, для малых композиций можно применить бумагу тишью. В тренде простота и минимализм в упаковке, без ярких цветов и пышного объема», — уточнила представитель салона «Цветочный» Ксения Рубан.

В рознице стоимость малых букетов из тюльпанов, хризантем, кустовой розы начинается от 750 рублей. Букеты средней величины, в составе которых минимум семь цветков, стоят от 2,3 тысячи рублей. Объемные и пышные композиции — от 3,5 тысячи рублей. Крупную ветку мимозы в Челябинске можно приобрести по цене 350—470 рублей за штуку, малый сборный букетик из мимозы обойдется в 250—300 рублей.

Экзотика в продаже

В цветочном ряду киосков на улице Труда в ассортименте бледно-розовые орхидеи, оранжевые в коричневую полоску тюльпаны и даже ярко-синие герберы.

«Мы постарались завезти в этом году много необычных новинок, чтобы порадовать покупателей. Тюльпаны есть всех цветов, многие покупают желтые, поскольку песня Наташи Королевой про „вестники разлуки“ уже устарела. В тренде этого года нежные орхидеи, которые можно дарить одним цветком в красивой композиции», — объяснила продавец магазина «Цветы».

В сетевых магазинах выбор цветов и ассортимент больше. В «Фан Фан Тюльпан» не ограничивают заказ по количеству штук, поскольку цветы есть в наличии.

«Мы рекомендуем оформлять заказ в день обращения, до праздника. Дело в том, что стоимость цветка меняется, выгоднее оформить сразу», — уточнила менеджер торговой сети.

Как правило, ближе к празднику 8 Марта на улицах Челябинска появляются машины, которые торгуют тюльпанами прямо из багажника.





Стоимость цветов при этом на 20—30% ниже, чем в магазине. Флористом в этом случае будет сам водитель авто.

«Когда люди покупают цветы из багажника машины, им никто не объясняет, сколько цветок пролежал в багажнике и что простоит он максимум до вечера в вазе. Не исключено, что цветок заражен вредителями. Есть строгие условия хранения цветка, поэтому компании покупают у проверенных поставщиков. От соблюдения правил перевозки зависит качество цветка, поэтому грузовики оснащены специальными рефрижераторами, перевозка осуществляется строго с документами», — пояснила Ксения Рубан.

Кроме того, на торговлю с машины сильно влияет погода. Поэтому если вдруг в первые дни уральской весны придут холода, цветы пострадают и потеряют привлекательный вид. В этом риск в первую очередь для продавца. Покупатель же может не заметить подпорченный цветок. Или же просто потеряет время, надеясь сэкономить.



Вкусные букеты

На сайтах частных объявлений к празднику появилось множество предложений съедобных букетов. Поздравить дам предлагают «букетами» из свежих ягод, фруктов, орехов, конфет. В них также добавляют зефир на шпажках или разноцветные мармеладки для украшения. Стоимость таких букетов варьируется от 1500 до 4000 рублей. На заказ можно оформить букет из оригинальных пакетов чая или кофе, что можно подарить коллеге на 8 Марта.

Особенностью этого года стала продажа съедобных букетов на маркетплейсах. На одном из них можно найти имитацию букета из имбирных пряников, зефира и мармелада за 1,5 тысячи рублей. Такой презент точно оценят сладкоежки.

«Самый необычный съедобный букет, который приходилось мне делать к 8 Марта, — это яблоки с карамелью. А так в основном заказывают клубнику в шоколаде, разной формы зефир и мармелад, последнее время стали популярны имбирные пряники. При этом важно соблюсти срок доставки такого букета с момента изготовления — не больше двух-трех дней. Лучше заказывать у проверенных изготовителей, которые не подведут по срокам доставки и сделают букет в индивидуальном стиле по вашему заказу», — говорит составительница съедобных букетов Марина Неволина.

Во многих цветочных магазинах Челябинска наряду со свежими цветами продают сухоцветы: ветку хлопка в колбе, засушенные полевые травы, эвкалипт.

«Сухоцветы и букеты из них используют для убранства квартиры в стиле бохо, эко или скандинавском стиле. Такие цветы можно поставить на кухне, в ванной, в коридоре, украсить прикроватную тумбу или столик. Некоторые из них после высушивания имеют запах. Лаванда и эвкалипт, к примеру, могут сохранять запах годами. Если у человека есть аллергия, то лучше уточнять об этом», — комментирует флорист Наталья Щербак.

Сами сухоцветы неприхотливы, но лучше хранить их от яркого солнца. В продаже есть стабилизированные растения, которые обработаны специальным раствором на основе глицерина. Среди них популярны розы, герберы, гибискус. Есть интерес у челябинцев и к цветам в горшках. Как правило, они стоят значительно дороже букетов. Это вариант для тех, кто разводит цветы, ведь нужно будет ухаживать за растением.