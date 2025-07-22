Центр социокультурной адаптации и ЮУрГУ заключили соглашение о сотрудничестве

Совместные проекты помогут укрепить добрососедские отношения в регионе

Центр социокультурной адаптации и Южно-Уральский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на создание комфортной среды для жителей региона, сообщает пресс-служба центра.

Директор центра Михаил Подобед отметил, что совместные проекты с ЮУрГУ позволят развивать культурный обмен, укреплять добрососедские отношения и решать вопросы адаптации не только иностранных студентов, но и всего сообщества.

Ректор ЮУрГУ Александр Вагнер подчеркнул, что университет является неотъемлемой частью региона и заинтересован в благополучии всех его жителей. Работа с иностранными студентами рассматривается как вклад в международное сотрудничество и развитие Челябинской области.

В рамках соглашения планируется реализация совместных проектов по адаптации, проведение семинаров, круглых столов и разработка адаптационного курса для 2400 иностранных студентов. Партнерство направлено на создание более гармоничной и инклюзивной среды в регионе.

Ранее Центр адаптации иностранных граждан Челябинской области рассказал о лекциях для мигрантов.