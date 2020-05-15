Трудовые права работников на «удаленке» не должны быть нарушены

Об этом напомнили в Роструде.

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В Роструде разъясняют порядок перевода сотрудников на «удаленку». Работодатель определяет график и способы обмена информацией, а также все необходимое для организации работы на дому. Затем заключается допсоглашение к вашему трудовому договору, издается приказ о временном переходе на такой режим. Сотрудник должен согласиться и подписать документ.

Трудовых споров в последующем не возникнет, если четко будет определен способ взаимодействия: до сотрудника доводят задания, он выполняет их и отчитывается. Также важно учесть обеспечение людей необходимыми для работы оборудованием, программными средствами и прочими. В свою очередь подчиненный должен сдавать отчеты о проделанной работе или готовую продукцию.

«Включение в трудовой договор дополнительных условий о работе вне места расположения работодателя в связи распространением коронавируса не лишает работников гарантий, предусмотренных ТК РФ. Соответственно работник обязан выполнять весь объем работы в соответствии с его должностными обязанностями, а работодатель оплачивать его труд в соответствии с условиями трудового договора», — подчеркнули в пресс-службе Роструда.

При условии, что сотрудник работает в полном объеме, снижение его зарплаты будет считаться нарушением трудового законодательства. Если работодатель нарушил ваши права, обращайтесь в государственную инспекцию труда через сервис «Коронавирус: горячая линия» на портале «Онлайнинспекция. рф».