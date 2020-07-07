Специалисты назвали самые высокооплачиваемые профессии на удалёнке

В топ вошли бухгалтеры, переводчики и специалисты по продажам.

Послушать 00:00

Больше всех, работая на удалёнке, получают бухгалтеры: их зарплата составляет до 250 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят РИА Новости со ссылкой на отчёт сервиса по подбору кадров «Работа. ру».



«Одни из главных требований для позиции — профессионализм, оперативность в работе и быстрая адаптация к меняющимся требованиям налоговой»,— сообщают РИА Новости.

Речь идет конкретно о главном бухгалтере в небольшой компании, работающей в сегменте b2b. Высоко может оцениваться и труд переводчика с английского. На удалёнке, в зависимости от числа заказов, он может получать от 150 до 200 тысяч. Также, по данным сервиса, высокую зарплату получают и продажники — до 100 рублей с учётом того, что итоговая сумма определяется процентом от продаж. Высока оплата в IT-сфере и в сфере контекстной рекламы. Специалисты последней области при опыте работы от года могут получать до 120 тысяч рублей.

«Удаленную работу с хорошей зарплатой часто предлагают профессионалам IT-сферы, свидетельствуют данные исследования. PHP-программист с опытом работы от трех лет может рассчитывать на доход до 110 тысяч рублей, разрабатывая и поддерживая проекты на платформе Shopware 5 удаленно»,— пишут РИА Новости.

Напомним, в прошлом месяце председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко совместно с группой сенаторов и депутатов внесли законопроект о регулировании работы на удалёнке. Законопроект могут принять уже в текущую сессию.