Законопроект об удалённой работе в первом чтении одобрила Госдума

Инициатива предусматривает три вида дистанционной занятости.

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Государственная дума России в первом чтении приняла законопроект об удалённой работе. Депутаты нижней палаты парламента одобрили особенности регулирования дистанционного труда во вторник, 21 июля.



Инициатива уточняет такое понятие как «удалённая работа», сообщает пресс-служба Госдумы. По законопроекту она может быть постоянной, временной и комбинированной. Кроме того, он упрощает перевод сотрудников на дистанционный формат.

«При этом законопроектом усиливается защита тех, кто трудится удаленно. Им гарантируется время офлайн, когда сотрудники вправе не выходить на связь с работодателем. Ограничивается перечень оснований для увольнения дистанционных работников. В действующей редакции уволить с удаленной работы можно по основаниям, предусмотренным трудовым договором. При такой широкой трактовке основаниями нередко становятся отсутствие достаточного объема работы, производственная необходимость, нецелесообразность дальнейшего сотрудничества или просто решение гендиректора о расторжении договора»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе Государственной думы России.

Отмечается, что сейчас законопроект поддерживают все стороны социального партнёрства. В случае принятия поправок уволить работника, трудящегося на «удалёнке», можно будет только по закрепленным в нормах Трудового кодекса основаниям.

Напомним, проект закона о регулировании удаленной работы внесли в Госдуму её председатель Вячеславом Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группой депутатов и сенаторов в июне этого года. О необходимости упростить регулирование «удалёнки» в мае этого года заявил президент Владимир Путин.