Безработных в Челябинской области уже около 50 тысяч человек

В Минтруде ожидают дальнейшего роста в мае и июне.

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Все больше людей в Челябинской области встают на учет по безработице в Центры занятости населения. В основном, многие начали обращаться туда из-за региональных выплат в 15 тысяч рублей тем, кто потерял работу в 2020 году из-за пандемии коронавируса. По этой же причине многие самозанятые официально становятся безработными.

И если в начале марта этого года число безработных в регионе держалось на отметке в 23 тысячи человек, то по последним данным это число уже близко к 50 тысячам. И оно растет с каждым днем.

При этом, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в программе «Познер» на федеральном канале заявил, что нынешняя ситуация на рынке труда в России серьезная, но не катастрофическая.

«На сегодняшний день цифра выше по количеству зарегистрированных безработных, она достигла 1,6 миллиона человек. Мы в разных сценарных условиях в Минтруде рассматривали разные ситуации. С учетом тех прогнозных данных, которые мы видим, мы понимаем, что у нас в мае-июне количество безработных будет расти», — заявил Антон Котяков.

На данный момент уровень регистрируемой безработицы в Челябинской области держится на уровне 2,35 процента. На данный момент количество вакансий держится на уровне около 22 тысяч. И 2,28 человек претендуют на одно свободное рабочее место.

Напомним, чтобы встать на учет в Центре занятости, нужно подать заявление на портале «Работа в России». Важно сделать это в дистанционном режиме, чтобы сократить количество контактов во время пандемии коронавирусной инфекции.