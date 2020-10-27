Троицк и Кременкуль получат 70 миллионов за «Лучшую муниципальную практику»

Распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Послушать 00:00

Челябинская область получит 70 миллионов рублей за всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика». Отличились Троицк и Кременкуль. Распоряжение о выделении финансов в понедельник, 26 октября, подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин.



67,2 миллиона рублей из 70 заявленных — из резервного фонда президента России. Деньги распределены между двумя муниципалитетами — Троицким городским округом и Кременкульским сельским поселением. Первому досталось 45 миллионов, 43,2 из которых — из резервного фонда. Второму — 25 миллионов, из которых 24 — средства из резерва.

«Присудить муниципальным образованиям, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, в качестве знаков отличия за достигнутые результаты деятельности по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения дипломы Правительства Российской Федерации»,— сказано в распоряжении.

Напомним, о том, что Кременкуль стал лауреатом конкурса «Лучшая муниципальная практика», сайт «Первый областной» сообщал ранее. Соревнование проводилось в двух категориях: в первой сражались города и округа, во второй — села и деревни. Выигрыши распределяются соответственно: от 30 до 75 миллионов рублей и от 10 до 25 миллионов. Общий призовой фонд — 1 миллиард рублей.