В Челябинской области подтверждено 145 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Последний раз подобная цифра была зафиксирована в июле.

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В Челябинской области вновь выявлен рост больных коронавирусом. По информации оперативного штаба, число заражённых COVID-19 за сутки составило 145 человек. По этому показателю регион приблизился к июльским значениям, именно тогда было выявлено такое количество заболевших.



В текущей статистике есть один школьник, а общее число больных коронавирусом за всю пандемию возросло до 19 656 случаев. При этом лечение продолжают 4 185 человек.

«За прошедшие сутки выписан 41 человек. Всего 14 811 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 777 981. За прошедшие сутки — 4 954 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Семь человек с коронавирусом скончались в Челябинской области за минувшие 24 часа. Только у одной — 74-летней пациентки — вирус был основным заболеванием.

«За прошедшие сутки умерли 7 человек. От COVID-19: пациентка, 74 года. От других причин: злокачественное новообразование, ковид сопутствующий — пациентка, 62 года; цирроз печени, атеросклеротическая болезнь сердца, ковид сопутствующий — пациентка, 88 лет; сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий — пациент, 68 лет; гипертоническая болезнь, лёгочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 85 лет; легочно-сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, ковид сопутствующий — пациентка, 58 лет; сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 64 года»,— добавили представители минздрава.

До 1 ноября в регионе действует режим повышенной готовности. Продолжает функционировать и масочный режим в общественных местах. По всем вопросам о коронавирусе в Челябинской области работает горячая линия минздрава: 8 (351) 240-15-16.