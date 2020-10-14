Кременкуль получит 15 миллионов рублей за «Лучшую муниципальную практику»

По итогам Всероссийского конкурса между участниками распределят миллиард рублей.

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Федеральная комиссия подвела итоги Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Экспертное жюри выбирало наиболее продвинутые технологические решения, которые впоследствии можно будет внедрить на территории всей страны.

Конкурс проводится в двух категориях: в первой сражаются города и округа, во второй — села и деревни. Выигрыши распределяются соответственно: от 30 до 75 миллионов рублей и от 10 до 25 миллионов. Общий призовой фонд — 1 миллиард рублей.

«Такие конкурсы очень важны для развития российских городов. Они нацелены, в первую очередь, на удовлетворенность людей своими населенными пунктами, поселками, городами. Чем больше будет местных решений по управлению, тем качественнее будут жить люди», — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Минстрой России на конкурсе курирует два направления — внедрение решений «Умного города» и благоустройство городов. Кременкульское поселение Челябинской области заявилось к участию в первой номинации. Его соперниками стали 59 муниципалитетов из 28 субъектов РФ.

«Согласно условиям конкурса, проекты должны соответствовать стандарту „Умного города“, утвержденному Минстроем России. Также в числе требований — способствование решению конкретных острых проблем горожан, масштабируемость, высокая степень технологической готовности проекта», — сообщают в Минстрое России.

Кременкульское поселение в этой номинации стало вторым. Южноуральцев обошли белгородцы. Пальму первенства взяло Томаровское сельское поселение. На третьем месте оказалось Центральное сельское поселение Тульской области.

Челябинская область вышла на конкурс с проектом по внедрению энергоэффективных технологий в уличное освещение. Кременкуль в этой части заключил контракт с «Ростелекомом», по нему в поселении заменили 1 387 устаревших фонарей и смонтировали «умное» освещение.

«Во всех населенных пунктах сельского поселения установлены новые светильники, проложены отдельные линии, установлены приборы учета и телеметрии. Оборудование настраивается так, что позволяет обеспечить мягкий равномерный свет, фиксирует сбои в работе конкретных светильников, реагирует на внештатные ситуации», — сообщают в правительстве региона.

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится ежегодно с 2017 года. Его цель — поощрить и распространить лучшие примеры деятельности органов местного самоуправления по организации управления и решению вопросов местного значения.