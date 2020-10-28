Более 500 механизаторов из разных регионов страны уже присоединились к корпоративной программе компании Ростсельмаш «Ставим рекорды вместе». В их числе — аграрии Южного Урала.
До окончания сбора заявок на участие осталось чуть более месяца. Присоединиться могут те, кто работает на тракторе RSM
В программе участвуют зерноуборочные комбайны TORUM, RSM 161, ACROS, кормоуборочные комбайны серии RSM F и тракторы
Работа комбайнеров сравнивается по намолотам или количеству заготовленной массы. Работа операторов тракторов оценивается по производительности или топливной экономичности на основных полевых операциях: культивации, посеве, дисковании, вспашке, глубокорыхлении.
Для того чтобы войти в команду самых умелых операторов агромашин Ростсельмаш, достаточно выбрать номинацию и связаться с дилерским центром компании в регионе.
«Наш регион в этом проекте уже представляют более 10 человек, но их может быть еще больше. Мы продолжаем прием заявок на участие. Сейчас в полях начались осенние работы. Это хорошая возможность включиться в трудовое соперничество механизаторам, работающим на тракторах Ростсельмаш. Тем более что среди них немало настоящих профессионалов», — рассказал директор по продажам дилерского центра Ростсельмаш в Челябинской области ООО «Агроцентр» Артем Вилисов.