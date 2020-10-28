Челябинская область присоединилась к программе компании Ростсельмаш

Механизаторы могут побороться за главное вознаграждение.

Более 500 механизаторов из разных регионов страны уже присоединились к корпоративной программе компании Ростсельмаш «Ставим рекорды вместе». В их числе — аграрии Южного Урала.

До окончания сбора заявок на участие осталось чуть более месяца. Присоединиться могут те, кто работает на тракторе RSM 2000-й серии или на современном зерноуборочном, кормоуборочном комбайне Ростсельмаш, каждый день проходит на своей технике все новые гектары полей. Операторы получат шанс войти в команду лучших и получить главное вознаграждение — один из 30 легковых автомобилей LADA 4×4 Urban 3D. Кроме того, всем участникам программы вручат подарочный набор механизатора.

В программе участвуют зерноуборочные комбайны TORUM, RSM 161, ACROS, кормоуборочные комбайны серии RSM F и тракторы 2000-й серии: RSM 2375 и RSM 2400.

Работа комбайнеров сравнивается по намолотам или количеству заготовленной массы. Работа операторов тракторов оценивается по производительности или топливной экономичности на основных полевых операциях: культивации, посеве, дисковании, вспашке, глубокорыхлении.

Для того чтобы войти в команду самых умелых операторов агромашин Ростсельмаш, достаточно выбрать номинацию и связаться с дилерским центром компании в регионе.

«Наш регион в этом проекте уже представляют более 10 человек, но их может быть еще больше. Мы продолжаем прием заявок на участие. Сейчас в полях начались осенние работы. Это хорошая возможность включиться в трудовое соперничество механизаторам, работающим на тракторах Ростсельмаш. Тем более что среди них немало настоящих профессионалов», — рассказал директор по продажам дилерского центра Ростсельмаш в Челябинской области ООО «Агроцентр» Артем Вилисов.