Трое журналистов медиахолдинга «Первый областной» победили в региональных конкурсах

Их работу отметили наградами «Журналист года», «Лучшая работа года» и лучшее произведение на антитеррористическую тематику

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в День российской печати отметил победителей профессиональных журналистских конкурсов. Несколько наград высшей пробы взяли журналистов медиахолдинга «Первый областной».

В номинации «Лучшая работа года» победил редактор отдела экономики ИА «Первое областное» Константин Бабушкин.





В 2025 году Константин стал автором редакционного проекта «80 малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне». Проект посвящен вкладу Челябинской области в Победу. На сайте 1obl.ru в течение трех месяцев публиковали исторические материалы. Проведена большая исследовательская работа. Статьи созданы на основе сведений из рассекреченных архивных документов, книг разных авторов, городских и областных газет, материалов музеев. Они иллюстрированы редкими фотографиями и снимками из источников. Работы открыли удивительные и ранее широко не известные факты о трудовых и военных подвигах земляков.

Также Константин стал автором проекта для федерального мета-канала в Дзене, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В специальной рубрике, которую видели по всей стране, были заметки из газет — каждый день в течение месяца до Дня Победы. Можно было узнать, чем жили наши предки в апреле-мае 1945 года. Константин выбирал заметки из разных изданий Южного Урала, оцифровывал их, подбирал фотографии. Коллеги публиковали эти материалы в канале «Первого областного» в Дзене.

«Когда мы начинали редакционный проект к юбилею Победы, даже представить не могли, что найдем и к чему вся наша большая работа приведет. Я всегда любил историю, помню о героях нашей семьи. Мне было очень интересно изучать архивные документы, газеты военных лет, книги о событиях Великой Отечественной, воспоминания современников. Дни и недели проводил в архиве и библиотеке. Некоторые факты по-настоящему поразили. Оказалось, что еще достаточно большое количество событий о войне не особо известны. Наш проект помог частично закрыть этот пробел», — отметил Константин Бабушкин.

Журналист рад, что его труды так высоко оценили. Это говорит о важности сохранения памяти о подвигах наших предков. Узнав о победе он сразу поделился новостью с мамой, которая была рядом.

«Благодарю руководство редакции за возможность заняться проектом и правительство Челябинской области за награду. Она, честно, долгожданная», — признался Константин.

Анастасия Плотникова, автор программ «Итоги» и «За и против», стала «Журналистом года».





«В прошлом году действительно было очень много работы. Мы создали шесть больших форматов. Это документальные фильмы, специальные репортажи. Мы запустили два крупных проекта: молодежный подкаст „Наше все“ и дискуссионную программу „За и против“. Занимались программой „Итоги“. Наверное, для меня главный проект прошлого года — это проект, посвященный 80-летию атомной промышленности», — рассказывает Анастасия.

Съемочная группа сделала три больших документальных фильма о закрытых городах Челябинской области. Один из этих фильмов, «Озерск. Наследие Курчатова», занял первое место в федеральном конкурсе «Опережающее время. Люди науки».

«Об этом фильме в своей речи рассказал губернатор Челябинской области сегодня во время выступления. Эта работа довольно личная, потому что я родилась и выросла в Озерске. И мне очень интересна тема атомной промышленности, ее развитие и история. С удовольствием работала с ней, изучала материалы, очень много информации перелопатила», — вспоминает журналист.

Кроме того, в прошлом году были победы программы «Итоги», «Время новостей», которыми Анастасия Плотникова занимаюсь уже много лет. Важное достижение на федеральном уровне — ее работа вошла в тройку лучших итоговых программ страны по версии Союза журналистов России на конкурсе «Новая реальность».

«Мне хочется поблагодарить Союз журналистов Челябинской области. Ведь именно они выдвинули меня на соискание премии „Журналист года“. Мы весь год активно сотрудничали, и они отметили эту работу», — подчеркнула Анастасия Плотникова.

Журналист Марина Власова одержала победу в конкурсе «Лучшее журналистское произведение на антитеррористическую тематику».





«Пишу материалы патриотической направленности. Особое внимание уделяю теме СВО. В 2025 году сама ездила в освобожденные территории, сделала материал, которым особенно горжусь», — говорит Марина.

Она сотрудничает с силовыми ведомствами региона, в частности с УФСБ России по Челябинской области. На протяжении двух лет ездит с ними на учения и всегда не только пишет текст, но и делает крутые кадры. Серия материалов, направленных на конкурс, получилась, благодаря совместной работе с представителями этого ведомства.