В Челябинской области прошли антитеррористические учения «Экран‑2025»

Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже

С 27 по 28 марта 2025 года штаб в Челябинской области провел командно-штабное учение «Экран‑2025» по пресечению террористического акта на объекте массового скопления людей — торгово-развлекательном комплексе Златоуста. Наш фотокорреспондент побывал на этих учениях. Как они прошли, смотрите в фоторепортаже.







«В процессе учений отрабатывалось межведомственное взаимодействие по информированию при террористической угрозе и действиям сил и средств оперативного штаба, выделенных для проведения контртеррористической операции», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

По легенде учений один «террорист» укрывался в здании ТРК и осуществлял захват заложников в кинозале, трое других нападавших скрылись в неизвестном направлении.

На их розыск незамедлительно привлеклись сотрудники спецслужб (ФСБ России) и других правоохранительных органов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица, причастные к покушению на совершение теракта, которые в дальнейшем были нейтрализованы.





В антитеррористическом учении приняли участие УФСБ России по Челябинской области, региональные структуры Пограничной службы ФСБ, МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО России, Росгвардии, ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, а также антитеррористическая комиссия Челябинской области.