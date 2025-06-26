Тактико-специальные учения по пресечению террористического акта на одном из объектов оборонно-промышленного комплекса проведены в Снежинске. Как они прошли, смотрите в нашем фоторепортаже.
«Основной целью проводимых учений является формирование комплекса мероприятий по противодействию терроризму и экстремистской деятельности», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
На учениях отрабатывались действия по пресечению террористического акта, ликвидации и минимизации его последствий, в частности: ситуационное реагирование дежурных и оперативных подразделений силовых структур; розыск и нейтрализация условных членов диверсионно-разведывательной группы; эвакуационные мероприятия; штурм с применением авиации ФСБ России.
«В ходе учения совершенствованы приемы и способы пресечения террористических угроз, которые на практике доказали свою эффективность», — отметили в ведомстве.
В процессе учения отрабатывалось также и межведомственное взаимодействие по информированию при террористической угрозе и действиям сил и средств оперативного штаба, выделенных для проведения контртеррористической операции.
Действия участников ТСУ оцениваются руководителем учения и группой посредников. Руководит ТСУ начальник УФСБ России по Челябинской области генерал-лейтенант Дмитрий Иванов.
Общество Происшествия Культура Экономика Образование Спорт Фоторепортаж В ритме новостей Ко Дню Победы
Время новостей 16+ Итоги 16+ Большой вечер 16+ Наше утро 16+ Есть вопрос 16+ Зеленая передача 12+ ГидForSpeed 16+ Весь спорт 12+ О здоровье 12+ Дипломатическая миссия 12+ Свидетели Победы 12+ Победители: Время — Ч 12+ Происшествия 16+ Южный Урал в историях 12+ Телефакт. Миасс 16+ Специальный репортаж 16+ Хлеба и зрелищ 12+ Хорошие песни 12+ ЭкоЛогика 12+ Прими меня таким 12+ О людях 12+ СВОи герои 16+ Хочу к Пухову! 16+ В поисках самоцветов 12+ Уралым 12+ Большая студия 16+ Открытые окна 12+ Как тебе такое, Илон Маск? 12+ На пути к Победе 12+ Полиция Южного Урала 16+ Свободный лед 12+ Тик-толк 12+ Еще... В гостях у Митрофановны 12+ Дикий Урал 12+ Идентификация 16+ Красный блокнот 16+ Марафон талантов 12+ Моя деревня 12+ Национальный интерес 12+ Обмани Дарвина 12+ Политические дебаты 16+ Южный Урал. Города 12+ Губернатор74.РФ 16+ Просто бизнес 12+ Согрина против мифов 12+