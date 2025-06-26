Силовики предотвратили теракт в Челябинской области

С такой легендой прошли учения в Снежинске

«Основной целью проводимых учений является формирование комплекса мероприятий по противодействию терроризму и экстремистской деятельности»,

— сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

«В ходе учения совершенствованы приемы и способы пресечения террористических угроз, которые на практике доказали свою эффективность»,

— отметили в ведомстве.

Тактико-специальные учения по пресечению террористического акта на одном из объектов оборонно-промышленного комплекса проведены в Снежинске. Как они прошли, смотрите в нашем фоторепортаже.На учениях отрабатывались действия по пресечению террористического акта, ликвидации и минимизации его последствий, в частности: ситуационное реагирование дежурных и оперативных подразделений силовых структур; розыск и нейтрализация условных членов диверсионно-разведывательной группы; эвакуационные мероприятия; штурм с применением авиации ФСБ России.В процессе учения отрабатывалось также и межведомственное взаимодействие по информированию при террористической угрозе и действиям сил и средств оперативного штаба, выделенных для проведения контртеррористической операции.Действия участников ТСУ оцениваются руководителем учения и группой посредников. Руководит ТСУ начальник УФСБ России по Челябинской области генерал-лейтенант Дмитрий Иванов.