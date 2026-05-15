Редактор ИА «Первое областное» победил в конкурсе СМИ «Ростелекома» на Урале

Жюри присудило 3‑е место за материал о цифровизации предприятий

Компания «Ростелеком» назвала победителей уральского этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее». В сезоне 2025—2026 годов участники — журналисты и блогеры округа — представили более 100 ярких работ о высоких технологиях.

Одной из главных тем стал прорыв в обеспечении отдаленных территорий. На Урале появились первые базовые станции отечественного производителя «Булат». Благодаря им жители глубинки теперь могут пользоваться стабильным интернетом и надежной связью. Конкурсанты также рассказали о цифровых решениях для умных городов, возможностях нейросетей, отечественной ОС «Аврора» и роли видеонаблюдения на выборах и ЕГЭ. Немало интересных материалов составили интервью с ведущими экспертами ИТ‑сферы со всего Урала.

Редактор ИА «Первое областное» Константин Бабушкин занял 3‑е место в номинации «Интернет‑СМИ». Жюри оценило материал «Челябинская область помогает переходу заводов на новый технологический уровень».

«На первом в 2026 году заседании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области затронули актуальную и крайне важную сейчас тему цифровизации предприятий. Автоматизация, роботизация и внедрение ИИ помогают как росту производительности компаний, так и в целом прогрессу региона. Власти и бизнес обсудили текущее состояние дел и представили предложения по ускорению перехода на новый технологический уровень»,— рассказал о своей работе автор.

Также журналист информагентства подавал на конкурс статьи о тестировании в Челябинске первой отечественной операционной системы «Аврора», перспективах внедрения в «Газпроме» цифрового комплекса от ученых Снежинска, региональном Совете по искусственному интеллекту, который создан по инициативе губернатора Алексея Текслера.

Кроме редактора ИА «Первое областное» среди победителей окружного этапа конкурса нет журналистов из Челябинской области. В число лучших в УрФО не попали представители СМИ Свердловской и Курганской области. Призовые места в этом сезоне заняли журналисты Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Пермского края.

«Цифровая среда — не просто технологии, это новый язык, на котором говорит наше общество. И Урал, как один из ключевых центров инноваций, играет в этом процессе важнейшую роль. Рассказывать о том, куда движется отрасль, — важная миссия и ответственность. Сфера информационных технологий требует глубокого анализа, внимания к деталям и умения донести сложные темы до каждого»,— отметил директор Екатеринбургского опорного филиала компании «Ростелеком» Дмитрий Лукошков.

Стратегическим партнером конкурса выступает министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.