Алексей Текслер в День российской печати отметил лучших журналистов региона

Губернатор Челябинской области напомнил о значимых достижениях медиасообщества

В День российской печати губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги работы региональных СМИ за 2025 год и вручил награды лучшим журналистам. Он подробно остановился на основных достижениях и поблагодарил медиасообщество за профессиональную и ответственную работу.

Особую признательность губернатор выразил за информационное сопровождение специальной военной операции и всестороннюю помощь бойцам.

«Общими усилиями мы с вами приближаем долгожданную победу», — подчеркнул Алексей Текслер.

Важным достижением стала победа Челябинска в конкурсе на звание «Культурная столица России — 2027». Губернатор заявил, что в этом успехе — большая заслуга журналистов, которые последние годы помогали ломать стереотипы о промышленном регионе, открывая стране его культурный потенциал, красоту природы и динамичное развитие.

Алексей Текслер также перечислил ключевые профессиональные победы южноуральских медиа. Среди них — масштабный телемарафон к 80‑летию Победы, всероссийские награды за фильмы об атомной отрасли и достойное освещение избирательных кампаний. Глава региона отметил, что в 2025 году продолжится системная поддержка отрасли, включая обновление техники районных газет, образовательные гранты и командировки журналистов на федеральные форумы.

В завершение церемонии состоялось награждение. Высшие региональные награды взяли журналисты медиахолдинга «Первый областной».

Титул «Журналист года» получила автор программ «Итоги» и «За и против» Анастасия Плотникова. Победу в конкурсе на лучшее произведение антитеррористической тематики одержала Марина Власова, работавшая в зоне СВО и с силовыми структурами. Звание «Лучшая работа года» присуждено редактору Константину Бабушкину за масштабный исторический проект «80 малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне».

Завершая выступление, губернатор обозначил 2026 год, объявленный Годом единства народов России, как время для новых значимых проектов и пообещал продолжить всестороннюю поддержку региональных СМИ.