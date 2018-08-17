/ Министр образования и науки расскажет о грядущих переменах в новом учебном году

Прямая трансляция на 1obl.tv

Южноуральские школьники и их родители готовятся к предстоящему учебному году. В прямом эфире на «Онлайн ТВ» спикеры расскажут о грядущих нововведениях. Например, в этом году откроется три новых школы — в Челябинске, Магнитогорске и в Сосновском районе.

На Южном Урале появится новый предмет — урок добра. Также Российское движение школьников запустит в работу проект «Уроки добровольчества», направленный на вовлечение подрастающего поколения в волонтерство. Совет родителей Челябинской области будет тиражировать «Лучшие родительские практики» из Копейска по формированию арт-пространства вокруг школ. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы трансляции.

Спикерами в прямом эфире станут:

Александр Кузнецов — министр образования и науки Челябинской области;

Елена Сыркина — ответственный секретарь Совета родителей Челябинской области и Национальной родительской ассоциации;

Ольга Еникеева — заместитель директора АНО «Ассоциация волонтеров Южного Урала».

Прямую трансляцию встречи смотрите на сайте 1obl.tv в пятницу, 17 августа. Начало в 12 часов.

Ранее сайт «Первый областной» писал о том, как правильно выбрать школьную обувь. Общественники провели проверку в магазинах и рассказали о качественных обновках для учеников. Подробнее об этом читайте здесь.