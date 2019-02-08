/ С Днем российской науки поздравил южноуральцев Борис Дубровский

Глава региона отметил научный потенциал Южного Урала.

8 февраля 1999 года по указу президента РФ научное сообщество в России празднует День российской науки. Праздник приурочен к дате основания Академии наук 8 февраля 1724 года. Позже она была переименована в Академию наук СССР, теперь ее название — Российская академия наук.

Представителей научного сообщества поздравил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Челябинская область прочно удерживает статус наукоемкого региона с большим инновационным и образовательным потенциалом. Практически во всех отраслях сложились свои научные школы, достигнут баланс между фундаментальными и прикладными исследованиями, а переход к новым технологическим укладам и прогрессивным технологиям не отменяет значимости гуманитарных наук для становления человеческой личности. У нас многогранный, многоплановый регион, открытый для научного поиска, смелых творческих решений и перспективных разработок, за которыми будущее. — отметил в своем поздравлении глава региона.

Также Борис Дубровский пожелал всем, кто посвятил жизнь науке, новых открытий, ярких исследований, здоровья и благополучия!