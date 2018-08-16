/ Общественники проверили качество школьной обуви в челябинских магазинах

Контролеры отмечают важность правильного выбора

Народные контролеры провели рейд по челябинским магазинам, на прилавках которых уже появился большой выбор обуви для школьников.

Проверке подверглись две торговые точки — обувной конфискат и магазин с товарами отечественного производства.

Обувь должна быть безопасной и качественной. То, как ребенок ходит, формирует его опорно-двигательного аппарата и сказывается на его состоянии здоровья. Натуральные материалы, которые используются в производстве детской обуви, надо поощрять и покупать. Есть несколько критериев: это запах, соответствие размеров правого и левого ботинков, высота изделия, размер каблука и подъем, наличие задника в обуви для детей до 3 лет. — рассказал сайту «Первый областной» координатор проекта «Народный контроль» Вадим Воробей.

По итогам рейда выяснилось, что конфискаты не гарантируют качества представленного товара. Там обувь не всегда соответствует анатомии детской ноги. Кроме того, продавцы не смогли предоставить сертификаты соответствия на данную продукцию. А вот челябинские производители оказались более ответственными. Их ботинки и туфли отвечают нормам. Именно на качество обуви родители челябинских школьников обращают внимание прежде всего, а уже затем на ее стоимость.

Мне кажется, что у отечественной обуви качество хорошее и очень удобная колодка. То есть, ногу держит хорошо ребенка. У других допустим нога заваливается, здесь есть пяточка. — признается челябинка Наталья Мецкер.

Специалисты рекомендуют не экономить на детской обуви. Лучше отдавать предпочтение натуральным материалам, удобной колодке, а также правильно подбирать размер.