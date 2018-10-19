/ Российское образование за рубежом будут продвигать как бренд

Минобрнауки и РЭЦ объявили конкурс на создание логотипа

Конкурс на создание символа официального бренда российского образования объявили Министерство науки и высшего образования РФ и Российский экспортный центр. Планируется, что знак будет использоваться для продвижения бренда на иностранных рынках.

К участию в конкурсе приглашают всех желающих, несмотря на возраст и место проживания, которые могут предложить свое видение визуального образа бренда российского образования. Как отметили в Минобрнауки, предложенный символ должен отражать ценности российского образования: стремление к научным прорывам, открытость и гостеприимство.

Сейчас во всем мире наблюдается высокий индекс академической мобильности. Интерес к российскому образованию за рубежом с каждым годом возрастает. Это связано не только со сложившимися традициями получать высшее образование в России, но и высоким качеством обучения. — пояснил директор департамента международного сотрудничества Минобрнауки Игорь Ганьшин.

Отметим, работы можно присылать до 30 октября по электронному адресу madeinrussia@exportcenter.ru. Ознакомиться с положением о конкурсе можно здесь.