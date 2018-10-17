Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.4 -0.13 75.65 -0.27
Челябинск
сейчас
 
+4 °C
завтра
 
+3 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ О возможностях дополнительного образования расскажут в прямом эфире 1obl.tv

О возможностях дополнительного образования расскажут в прямом эфире 1obl.tv

На вопросы зрителей ответит заместитель министра образования.
сегодня в 20:00
  |  Общество

Сайт с секциями и кружками для детей запустили в Челябинской области. На сегодняшний день на портале donavigator.ru родители смогут быстро получить всю необходимую для себя информацию. О возможностях сервиса в прямом эфире сайта 1obl. tv расскажут специалисты в области образования.

В Челябинской области запущен сайт с секциями и кружками для детей. Все организации дополнительного образования теперь собраны на едином портале-навигаторе. Родители смогут легко подобрать для своих детей кружок или секцию недалеко от дома, получить информацию о часах занятий и оплате на портале donavigator.ru. Добавим, на сегодняшний день на портале размещено порядка 4 тысяч образовательных программ от 800 организаций дополнительного образования детей. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы пресс-конференции.

На вопросы зрителей сайта 1obl.tv ответят заместитель Министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский, директор Областного Центра дополнительного образования детей Ирина Скалунова и председатель Совета родителей Челябинской области Елена Сыркина. Пресс-конференция состоится 18 октября, в 10 часов.

Общество
«Педагог должен стать маяком». Министр образования описал образ современного учителя
  
02.10.2018
«Педагог должен стать маяком». Министр образования описал образ современного учителя
Общество
Участники «Евроскиллс» назвали основным фактором успеха российское образование
19.09.2018
Участники «Евроскиллс» назвали основным фактором успеха российское образование
Общество
Министр образования и науки расскажет о грядущих переменах в новом учебном году
17.08.2018
Министр образования и науки расскажет о грядущих переменах в новом учебном году
Общество
Южноуральских строителей назвали главными преобразователями региона
12.08.2018
Южноуральских строителей назвали главными преобразователями региона
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
О возможностях дополнительного образования расскажут в прямом эфире 1obl.tv
сегодня в 20:00
О возможностях дополнительного образования расскажут в прямом эфире 1obl.tv
Культура
Итальянский солист «Богемы» поделился секретом звучного голоса
сегодня в 18:20
Итальянский солист «Богемы» поделился секретом звучного голоса
Общество
Ветер до 22 м/с прогнозирует Гидрометцентр Челябинска
сегодня в 17:53
Ветер до 22 м/с прогнозирует Гидрометцентр Челябинска
Общество
Меры безопасности усилят в Челябинской области после керченского теракта
сегодня в 17:26
Меры безопасности усилят в Челябинской области после керченского теракта
Хоккей
Евгений Малкин вошел в топ-100 лучших бомбардиров НХЛ
сегодня в 17:20
Евгений Малкин вошел в топ-100 лучших бомбардиров НХЛ
Происшествия
Теракт в Крыму. Студентов колледжа расстреляли и подорвали
  
сегодня в 17:15
Теракт в Крыму. Студентов колледжа расстреляли и подорвали
Общество
Страховые выплаты после землетрясения получили жители Катав-Ивановска
сегодня в 16:58
Страховые выплаты после землетрясения получили жители Катав-Ивановска
Происшествия
Школьник, зарезавший сестру, сам сдался полиции
сегодня в 16:32
Школьник, зарезавший сестру, сам сдался полиции
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6