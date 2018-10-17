/ О возможностях дополнительного образования расскажут в прямом эфире 1obl.tv

На вопросы зрителей ответит заместитель министра образования.

Сайт с секциями и кружками для детей запустили в Челябинской области. На сегодняшний день на портале donavigator.ru родители смогут быстро получить всю необходимую для себя информацию. О возможностях сервиса в прямом эфире сайта 1obl. tv расскажут специалисты в области образования.

В Челябинской области запущен сайт с секциями и кружками для детей. Все организации дополнительного образования теперь собраны на едином портале-навигаторе. Родители смогут легко подобрать для своих детей кружок или секцию недалеко от дома, получить информацию о часах занятий и оплате на портале donavigator.ru. Добавим, на сегодняшний день на портале размещено порядка 4 тысяч образовательных программ от 800 организаций дополнительного образования детей. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы пресс-конференции.

На вопросы зрителей сайта 1obl.tv ответят заместитель Министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский, директор Областного Центра дополнительного образования детей Ирина Скалунова и председатель Совета родителей Челябинской области Елена Сыркина. Пресс-конференция состоится 18 октября, в 10 часов.