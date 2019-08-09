Только 7 рынков Челябинска заключили договоры на вывоз мусора

Внимание на проблему обратила врип мэра Наталья Котова.

Челябинские рынки соответствуют не всем экологическим требованиям. Об этом сообщили в Центре коммунального сервиса.

После проверки базы, выяснилось, что из 24 рынков, зарегистрированных в городе, только 7 заключили договоры на вывоз мусора с регоператором, несмотря на то, что согласно федеральном закону №89 «Об отходах производства и потребления» собственники ТКО обязаны это сделать . Однако в итоге мусор выбрасывается в контейнеры, установленные в жилом секторе, обслуживание которых оплачивают челябинцы.

Внимание на эту проблему 7 августа обратила врип главы Челябинска Наталья Котова, которая посетила Цветочный рынок возле Шершневской плотины. На его территории находилась несанкционированная свалка. Тогда градоначальник дала 2 недели на оформление договоров между арендаторами рынка и ЦКС. Благодаря этому уже вчера были предоставлены документы для заключения договоров на вывоз отходов.

В пресс-службе Центра коммунального сервиса добавили: если в ближайшие дни представители рынков не исправят ситуацию, то информация о данных нарушениях будет передана в прокуратуру и другие надзорные ведомства.