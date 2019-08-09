Челябинский производитель молочных продуктов оштрафован в третий раз

Причиной конфликта с Россельхознадзором стало масло.

Челябинский производитель молочных продуктов был оштрафован в третий раз за масло ненадлежащего качества. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по региону.

В 2018 году ведомством было установлено, что в больницы, детские садики и дома-интернаты поставлялось сладко-сливочное масло «Крестьянское», произведенное местной компанией «Молпроект» в рамках соответствующего госконтракта. По результатам лабораторной проверки ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» в масле поставщика были найдены жиры немолочного происхождения.

«За производство и реализацию сливочного масла, несоответствующего требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", управление Россельхознадзора привлекло предприятие к административной ответственности в виде предупреждения и трех административных штрафов в размере 100 тыс. руб. каждый», — заявили в пресс-службе ведомства.

Компания, в свою очередь, решила обратиться в Арбитражный суд Челябинской области, чтобы доказать незаконность наложения штрафов, предъявляемых Управлением. Однако 4 апреля и 4 июня взыскания были признаны законными, а 31 июля прошло заседание, которое также поддержало решение Управления.