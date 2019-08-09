На границе Челябинской области задержан грузовик с перцем

Автомобиль перевозил груз больше указанного в документах.

Сегодня утром, 9 августа, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Челябинской области был предотвращен ввоз несогласованного продукта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Через Челябинскую область из Республики Татарстан в город Екатеринбург должна была проехать машина с 15-ю тоннами сладкого свежего перца. Сотрудникам таможни был предъявлен фитосанитарный сертификат. Однако в грузовом отсеке машины оказались еще 5 тонн острого перца, которые не были указаны в документе.

«Из-за нарушения Решения Комиссии Таможенного союза фитосанитарный сертификат был признан недействительным, ввоз данной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию РФ был запрещен», — заявили в пресс-службе Управления.

Водитель грузового автомобиля привлечен к административной ответственности за нарушение порядка ввоза. Машина была возвращена работниками Россельхознадзора обратно в Республику Казахстан.