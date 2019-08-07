Наталья Котова продолжает борьбу с незаконными рынками

Врип главы города изучила проблемы микрорайона «Академ Riverside».

Сегодня, 7 августа, Наталья Котова отправилась с рабочим визитом по Центральному району Челябинска. В поездке ее сопровождал глава района Виктор Ереклинцев.



Первым объектом стал рынок на «кольце» после плотины у Шершневского водохранилища. Помимо того, что у входа в торговые ряды стоят множество незаконных ларьков, а прямо за объектом находится настоящая свалка, на самом рынке лавки установлены без лицензии, у многих продавцов даже нет кассового аппарата. По итогам проверки было принято решение разобраться в законности всех представленных здесь объектов, поскольку данный участок будет одним из гостевых на саммитах ШОС и БРИКС.

«Даю вам две недели на проверку всех документов по этому рынку и заключения договора с ЦКС на вывоз. Это же все гниет в жаркую погоду. Задумайтесь о санитарной безопасности людей», — заявила Наталья Котова главе управления по торговле и услугам администрации города Сергею Березуеву.

Следующей остановкой стала Университетская набережная, где Наталье Котовой представили план благоустройства микрорайона «Академ Riverside». На встрече с генеральным директором ООО «Магнитострой» Олегом Лакницким врип главы города осталась недовольна состоянием дорог в районе. На презентации «Академ Riverside» заявили, что в районе появится две новые пешеходные улицы с велодорожками, уже в этом году построят первый детский сад, а еще несколько учреждений вместе со школой начнут работать уже через пару лет. Также застройщик заявил о возможности отчистить часть реки Миасс за частные деньги.

Однако презентация была прервана местным жителем. Сергей Пономаренко, который живет здесь уже четыре года, возмутился тем, что к стенду пригласили только чиновников. Жилец одного из домов в «Академе» рассказал, что в микрорайоне ужасающая ситуация: строющиеся объекты, улицы, а также река Миасс заполнены строительным мусором. Кроме того, житель пожаловался на отсутствие благоустройства в районе: нет никаких посаженных крупномеров, скамеек очень мало. Наталья Котова убедилась в этом самостоятельно и поручила Олегу Лакницкому решить проблему с мусором до следующего объезда в октябре. Контролировать ход работ она планирует с помощью вышеупомянутого Сергея Пономаренко, с которым они будут поддерживать связь. Также врип города попросила правоохранительные органы разобраться с нелегальными киосками.