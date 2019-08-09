«Мечел-материалы» переработали рекордное колличество шлака в строительные материалы

Отходы от чугунолитейного производства превращают в минеральную добавку.

Помольно-смесительный комплекс компании «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») в июле 2019 года переработал рекордные 43 тысячи тонн отходов металлургического производства в минеральную добавку к бетонным растворам. Это около 40% от отходов доменного производства Челябинского металлургического комбината за месяц.

Минеральную добавку для бетона получают путем измельчения отходов от чугунолитейного производства ЧМК в специальных мельницах до состояния тонкомолотого гранулированного шлака. Использование добавки позволяет снизить себестоимость бетона, увеличить его конечную прочность, морозостойкость и водонепроницаемость, улучшить качество поверхности.

«43 тысячи тонн — далеко не предел производительности помольно-смесительного комплекса. Мы относительно недавно работаем на рынке минеральных добавок для бетонов и строительных растворов, поэтому производственные мощности комплекса загружены не до конца. По мере поступления крупных заказов мы сможем перерабатывать более 100 тысяч тонн шлака в месяц»,— отметил технический директор компании «Мечел-Материалы» Илья Малышев.

С момента запуска помольно-смесительного комплекса компания постепенно увеличивает объемы производства молотого граншлака. По итогам первого полугодия 2019 года предприятие изготовило 120 тысяч тонн продукции — это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Потребители минеральной добавки — бетонные заводы и крупные застройщики от Санкт-Петербурга до Абакана. С ее использованием возводились такие объекты, как: «Лахта-Центр» и завод «Ниссан» в Санкт-Петербурге, «Экспофорум» в Ленинградской области, «Абу Даби Плаза» в городе Нур-Султан (Астана), кинотеатры и жилые кварталы в Москве, конгресс-холл в Челябинске.

ООО «Мечел-Материалы» является дочерним предприятием ПАО «Мечел». Головной офис компании находится в Челябинске на территории ПАО «Челябинский металлургический комбинат». Также есть филиалы в Златоусте. Белорецке и Ижевске. «Мечел-Материалы» специализируется на производстве и продаже огнеупорной шамотной продукции, обожженной извести, известняка, бетонных смесей, а также на переработке металлургических шлаков — сырья для производства стали. Побочным продуктом передела является металлургический щебень различных фракций.

«Мечел» — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.