Алексей Текслер: «Погуляли по Кировке, выпили кофе на летней веранде. Челябинск меняется к лучшему»

После голосования семья губернатора отправилась на прогулку по городу.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с женой Ириной прогулялись по Кировке после голосования по поправкам в Конституцию. Глава области и его супруга выпили кофе в одной из кофеен областной столицы, сделал селфи с женой, осмотрел новые скамейки и вазоны на Челябинском Арбате, а также пообщался с местными жителями. Отчётом о прогулке губернатор поделился в «Интсаграме».



«Погуляли по Кировке, выпили кофе на летней веранде. Челябинск меняется к лучшему. Всем хорошего дня!»,— подписал пост Алексей Текслер.

Напомним, что сегодня, 1 июля, утром Алексей и Ирина Текслеры проголосовали по поправкам в Конституцию. Глава региона посетил избирательный участок в родной школе № 71 в Металлургическом районе Челябинска.

Сегодня, 1 июля, — последний день голосования по поправкам в Конституцию. Каждый избирательный участок в Челябинской области открыт до 20:00, но проголосовать можно и на дому. Для этого до 17:00 сообщить на свой избирательный участок о решении голосовать дистанционно. Тогда комиссия придет к вам на дом.