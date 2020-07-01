Свой голос по поправкам в Конституцию оставили Алексей и Ирина Текслер

Глава региона посетил избирательный участок в своей родной школе.

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Сегодня, 1 июля, по всей стране проходит финальный день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. В Челябинской области уже более 51 процента жителей оставили свои голоса в бюллетенях.

Губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной также решили посетить выборы в единый день голосования. Глава региона не стал изменять традиции и пришел на избирательный участок, расположенный в его родной школе — СОШ № 71, находящейся в Металлургическом районе Челябинска.

Алексей Текслер отметил, что голосование во всей области организовано очень безопасно, с соблюдением всех мер предосторожности.

«Это действительно важно. Собственно, задачи, которые мы перед собой ставим, это не запрещать, а разрешать, но с соблюдением всех мер предосторожности. Эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается напряженной. И голосование, безусловно, организовано безопасно. Это очень важно, ведь многие люди переживали за этот момент. Здесь все достойно. И это говорит о том, что мы можем жить в нынешних условиях, соблюдая все меры предосторожности», — поделился губернатор Челябинской области.

Отметим, что в Челябинской области на всех избирательных участках действительно приняты беспрецедентные меры санитарно-эпидемической безопасности жителей. Наблюдатели и избирательная комиссия облачены в СИЗы, а каждому избирателю измеряется температура тела, выдаются маска, перчатки и одноразовая ручка.

Каждый избирательный стал участок в регионе открыт сегодня до 20:00. Также проголосовать можно и на дому. Важно до 17:00 сообщить на свой избирательный участок о решении голосовать стала дистанционно и тогда комиссия придет к порогу вашего дома.